Merseyside derby: Peter tifa Liverpool, ma Rio no…

E' il derby day: per la 243esima volta si affrontano Liverpool ed Everton...

Oggi gran giorno di Liverpool-Everton, derby della Maersyside. E' una sfida in cui, anche ad Anfield si può tranquillamente trovare un tifoso blu sereno e sorridente anche se circondato dai tifosi Reds...

In ogni caso, il derby di oggi che si gioca ad Anfield vede il Liverpool quarto in Premier con 17 punti: i Toffees dell'Everton di punti ne hanno 10 in meno...