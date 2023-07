Messi, Beckham racconta: “Avevo 1 milione di messaggi sul mio telefonino”

Beckham ha parlato a una conferenza Lessons in Leadership: "Due settimane fa, mi sono svegliato con circa un milione di messaggi sul mio telefono. Stavo pensando: "Cosa è successo? Di solito non ricevo così tanti messaggi...".

Ecco perchè: "Improvvisamente, ho sentito che Leo aveva annunciato che sarebbe venuto a Miami. Ovviamente, non è stata una sorpresa per me. Ho sempre detto, fin dall'inizio, che se avessi avuto l'opportunità di portare i migliori giocatori del mondo a Miami, in qualsiasi momento della loro carriera, lo averei fatto, ho sempre assunto questo impegno con i nostri tifosi", ha sottolineato.

L'emozione di Sir David: "Quindi, se sento che uno dei migliori giocatori - se non il miglior giocatore - che ha vinto tutto sul campo, che è ancora un grande giocatore, ancora giovane e che fa ancora quello che fa, vuole giocare per la mia squadra, diventa un momento importante per me e per noi", ha concluso.