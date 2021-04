Messico, alta tensione nel Clasico Regio: cartellini rossi, risse e….schiaffi

Un match ad altissima tensione fra Tigres e Monterrey, terminato col successo dei padroni di casa per 2-1, ma verrà ricordato anche per altro.

Tensione elevata nel campionato messicano, precisamente nel Clasico Regio disputato questa notte, che ha visto il trionfo del Tigres per 2-1 sui rivali del Monterrey. Un match sentitissimo, tanto che se ne parlerà più per le alte tensioni che non per la bellezza del gioco. Il conto finale infatti porta due cartellini rossi, risse in campo e perfino uno schiaffo: quello di Aguirre.

È il minuto 92’ quando Vegas, già ammonito, si prende subito il secondo giallo per un intervento su Gignac. Un brutto intervento che scatena la reazione del francese, alzatosi subito per affrontarlo: giallo anche per lui. È solo l’inizio. 5’ più tardi infatti, arriva la “vendetta” Tigres, con Carioca che perde la testa dopo la spinta da parte di un avversario, colpendolo in faccia. A questo punto entra in campo anche Aguirre, tecnico del Monterrey, che rifila uno schiaffo per calmare i giocatori. Più che un Clasico Regio, una sfida di boxe…