Messico cose mai viste, l’arbitro fischia la fine del 1′ tempo ma il Var lo richiama: rigore, sbagliato!

L'arbitro di Monterrey-Pachuca ha dichiarato la fine dei primi 45 minuti quando dal VAR lo hanno chiamato per un possibile rigore e alla fine ha dovuto concederlo. Per aggiungere la beffa al danno, Funes Mori lo ha sbagliato.

Monterrey-Pachuca, partita fra i padroni di casa quinti classificati nel campionato messicano e gli ospiti indietro di qualche punto, aveva chiuso senza infamia e senza lode il primo tempo sullo 0-0. La cosa più curiosa è avvenuta negli ultimi momenti del primo tempo, quando l'arbitro ha indicato la strada per gli spogliatoi.

Tuttavia, l'arbitro, che ha ricevuto la chiamata dal VAR per un possibile rigore causato da Gustavo Cabral, difensore del Pachuca. è andato a vedere l'azione e ha finito per segnalare l'infrazione. I giocatori sono tornati dal tunnel degli spogliatoi e Funes Mori, attaccante del Monterrey, è stato incaricato di assumersi la responsabilità. Quel momento insolito si è concluso con l'argentino che ha fallito il massimo rigore. Ha calciato troppo in alto! Male, perchè poi il Pachuca nella ripresa ha segnato e ha vinto 1-0...