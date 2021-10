Messico, il Queretaro inaugura la tribuna per cani e gatti: e vince 1-0…

Da martedì scorso, lo stadio Corregidora di Santiago de Querétaro è diventato il primo impianto di calcio al mondo con uno spazio “pet-friendly”

Nella zona della platea dello stadio Corregidora, situata nella parte bassa della struttura, il Querétaro Fútbol Club, club del campionato messicano, ha allestito uno spazio con 16 posti a sedere per i tifosi che vogliono assistere con i loro cani o gatti alle gare del team nero-blu. Debutto per la novità nel match del torneo di Apertura che i Gallos Blancos hanno vinto 1-0 martedì scorso contro i Rayados de Monterrey. In uno spicchio dell’impianto sono state installate delle vetrate che riducono il rumore per garantire la tranquillità degli animali domestici in veste di spettatori.