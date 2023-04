Messico, l’America lotta per qualificarsi ai quarti nel derby contro il Cruz Azul

La quindicesima giornata del torneo di calcio messicano Clausura 2023 ha in calendario sabato 15 aprile (all'alba di domenica in Italia) uno dei match dell'anno: Cruz Aul-America, derby di Città del Messico

Le Águilas dell'América lotteranno per affermarsi tra le squadre che accederanno direttamente ai quarti di finale quando faranno visita al Cruz Azul questo sabato 15 aprile, in uno dei derby di Città del Messico nella partita più attraente della quindicesima giornata del torneo. Clausura 2023 del calcio messicano.

Bene in attacco ma in difesa...

Per confermarsi come una delle squadre che lotteranno per i playoff e avranno uno dei biglietti per i quarti di finale , la squadra guidata dal tecnico argentino Fernando Ortiz deve finire tra le prime quattro in regular season; Attualmente è terza in classifica con 27 punti, sette dietro ai leader della classifica, i Rayados di Monterrey.

La forza dell'América, in cui brilla il centrocampista cileno Diego Valdés, è stata l'attacco, essendo il miglior attacco del torneo con 31 gol, tuttavia, non è stato solido in difesa, concedendo 19 gol, il sesto pacchetto arretrato del torneo. La mente dell'attacco delle Águilas è stato Diego Valdés, che ha all'attivo quattro assist. Il centrocampista 29enne sta vivendo il suo momento migliore da quando ha firmato per la squadra di Ortiz, dove è arrivato a gennaio 2022 e in cui, a causa di alti e bassi, non aveva mostrato il suo miglior rendimento che lo aveva catapultato ad essere un titolare fisso della Nazionale cilena.

Battere il Cruz Azul non sarà un compito facile per le Águilas, visto che da quando i celesti sono guidati dal brasiliano Ricardo Ferretti, hanno trovato la loro forza nelle retrovie, concedendo solo cinque gol in sette partite. Nel Cruz Azul, che all'ottavo posto in classifica lotta a sua volta per un posto nei quarti di finale, spiccano l'attaccante cileno Iván Morales e il centrocampista argentino Rodolfo Rotondi.