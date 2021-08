Messico no limits: Leon, 15 minuti di recupero e pareggio su rigore al minuto 103!

Per la prima volta nel campionato messicano di Apertura 2021, una partita senza espulsioni ha avuto un tempo di recupero di 15 minuti.

L'arbitro messicano Fernando Hernandez ha deciso di terminare la partita tra León e Santos Laguna allo stadio Nou Camp Stadium al minuto 105, eppure non era un turno a eliminazione diretta, non era un tempo supplementare, ma una normale partita di stagione regolare.

Gli ospiti erano in vantaggio 1-0 grazie a un rigore trasformato nel primo tempo, quando poco prima del 90' il direttore di gara ha annunciato altri otto minuti di recupero e poi ne ha aggiunti altri sette cammin facendo. Un recupero senza fine che ha permesso al León di trovare il gol del pareggio finale al minuto 103 e sempre su rigore. In questa Apertura 2021 messicana, si è cercato di dare più tempo di gioco più efficace attraverso i minuti di recupero ed è per questo che sono state viste partite durare anche fino a 100 minuti. Ma a 105 minuti....Dopo questa decisione, l'allenatore del Santos Guillermo Almada ha sottolineato che "giocare così tanto tempo extra e anche ricevere un gol genera frustrazione perché la sua squadra ha sopportato gli attacchi del suo rivale fino a quando non ha trovato il gioco di rigore dopo una mano di Matheus Doria. Bisognerebbe chiedere a Dante Elizalde, presidente del club, le misure che verranno prese, ma è frustrante".