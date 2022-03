Messico, staffetta fra ex Inter alla guida del Club América: Solari paga il pareggio nel derby

El derbi capitalino, si gioca tra América e Pumas UNAM, entrambe di Città del Messico. L'América gioca all'Azteca, mentre l'UNAM all'Olímpico Universitario, coi due terreni separati da circa 1,7 miglia. Troppo poco lo 0-0 del 27 febbraio

Ex conoscenza della nostra Serie A, allenatore della squadra messicana del Club América dal 2020, è stato esonerato nella giornata di ieri. Il club messicano ha comunicato il licenziamento di Santiago Solari (solo 6 punti nelle prime 8 giornate di campionato) con una nota ufficiale, infatti dopo due anni Solari viene sollevato dall’incarico e potrebbe far spazio ad un altro ex interista.