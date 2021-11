Messico, Tigres: Damm esulta come CR7 ma viene ammonito e multato!

La rivelazione dell’ex ala destra di Tigres, Pachuca e Tecos è andata in scena su TikTok

Cristiano Ronaldo è uno degli atleti più influenti di sempre. Il calciatore del Manchester United ha un modo peculiare di celebrare i gol che ha iniziato a esibire dai suoi tempi nel Real Madrid. YouTube è zeppo di video di giocatori che celebrano le proprie reti come il portoghese, ma nella Liga MX questo è motivo di sanzione, come ha spiegato chiaramente l’ex ala destra del Tigres Jürgen Damm, ora in forza all’Atlanta United nella Major League Soccer.

“Per essermi tolto la maglia e aver festeggiato come Cristiano Ronaldo, mi hanno multato”, spiega il messicano in un video su TikTok. Nelle occasioni in cui lo ha fatto è stato sanzionato con multe da 24 a 30mila pesos. Inoltre, il ragazzo ha svelato che tale importo veniva richiesto ogni volta che riceveva un cartellino giallo e, per il rosso, il prezzo era anche più salato.