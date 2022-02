Meteora al Chievo e alla Fiorentina, “El Tanque” Silva non molla: a 41 anni in campo con Martín Palermo

Oggetto misterioso in Italia, macchina da gol in Argentina. L’attaccante 41enne Santiago Silva, detto “El Tanque”, a gennaio ha firmato per l’Aldosivi, club argentino guidato dalla leggenda del Boca Juniors, Martín Palermo.

di Sergio Pace -

Una lunga carriera iniziata dalle giovanili del club uruguaiano del Central Español nel 1997 e che continua ancora in Argentina. “El Tanque” Santiago Silva a gennaio ha firmato un contratto di un anno con l’Aldosivi, club argentino di Mar del Plata guidato dalla leggenda del Boca Juniors, Martín Palermo. A 41 anni Silva si sente ancora pronto per nuove sfide in campo. L’attaccante uruguaiano, possente fisicamente e con un gran fiuto del gol, ha vissuto le sue migliori stagioni in Argentina, al Banfield,Vélez, Boca Juniors e Lanús. Certamente non brillantissime le sue esperienze in Italia. Nell’estate 2001 Silva viene notato dall’allora ds del Chievo (appena promosso in Serie A), Giovanni Sartori. Quella squadra si salverà ritrovandosi alla fine del campionato al quinto posto. L’affiatata coppia d’attacco era composta da Bernardo Corradi e Massimo Marazzina. Santiago Silva non scende mai in campo quell’anno e viene convocato in panchina solo una volta. Da lì inizia una girandola di trasferimenti che porta il “Tanque” a girare la maggior parte dei club argentini.

Nell’estate 2011 dal Vélez Sarsfield passa alla Fiorentina e sceglie di indossare la maglia numero 10. Doveva essere l’alternativa ad Alberto Gilardino, ma anche a Firenze il buon Santiago non lascia particolari ricordi. Solo un gol segnato su rigore contro la Roma nella vittoria dei viola per 3-0 e appena 12 presenze. Già a gennaio torna in Argentina al Boca. Il “carro armato” uruguaiano torna a segnare. Al Talleres, Gimnasia y Esgrima e Argentinos Juniors le sue ultime esperienze. Da gennaio il 41enne SantiagoSilva è ripartito dall’Aldosivi, club con il quale è sceso in campo da subentrato nelle prime tre gare della Copa de la Liga Profesional 2022. Al TiburonSilva ha trovato in panchina la grande leggenda del BocaJuniors, Martín Palermo. Tra ex Xeneizes ci si intende.