“Mi manca molto il derby”: Lione, la mano tesa di Tolisso al Saint Etienne

Desiderando tornare in Champions League dopo 3 stagioni consecutive senza riuscire a qualificarsi, l'Olympique Lione ha voluto rafforzare di conseguenza la propria rosa. Le grandi manovre sono già iniziate da quando Alexandre Lacazette ha fatto il suo ritorno. Tuttavia, Jean-Michel Aulas non aveva intenzione di fermarsi qui, ed è riuscito anche a rimpatriare Corentin Tolisso.

Cinque anni dopo la sua partenza per il Bayern Monaco, Corentin Tolisso ha fatto il suo grande ritorno a Lione. Il nazionale francese ha firmato fino a giugno 2027 e aiuterà la sua squadra della sua formazione calcistica a trovare la Champions League. Tuttavia, per il momento non potrà giocare un derby contro il Saint Etienne, a causa della retrocessione dei Verdi. Una situazione che rattrista il nuovo arrivato.

Tornato all'OL, il centrocampista spera di rivedere presto i Verdi nella massima serie. “Mi rattrista vedere i Verdi in Ligue 2? Sì. Nel senso che il calcio è uno spettacolo. Il derby è una data che i fan attendono con impazienza e di cui prendono atto dall'inizio della stagione. Avendola giocata molto fin da giovanissimo, è una partita speciale. Per la bellezza del calcio, per l'OL e i suoi tifosi, è bello poter giocare grandi derby. Spero che il Saint Etienne torni in Ligue 1 molto rapidamente in modo da poter ritrovare i derby", ha confidato.