Miami, Thank You Federico: il fratello di Gonzalo Higuain lascia il calcio giocato

L'Inter Miami saluta con tutti gli onori l'altro Higuain

Redazione DDD

Federico Higuain, fratello maggiore di Gonzalo ex attaccante di Napoli e Juventus, ha annunciato oggi il suo ritiro. Classe 1984, il centrocampista dell'Inter Miami metterà fine a una carriera durata quasi 20 anni. Questa la nota del suo club: "Il centrocampista dell'Inter Miami CF Federico Higuaín ha annunciato oggi che si ritirerà al termine della stagione MLS 2021, ponendo fine a una carriera stellare di quasi 20 anni, oltre 400 presenze e oltre 170 tra gol e assist. Higuaín sarà il capitano dell'Inter Miami nella sua ultima partita casalinga della stagione regolare al DRV PNK Stadium questo sabato 30 ottobre, quando la squadra affronterà il New York City. Higuaín è entrato a far parte dell'Inter Miami il 10 ottobre 2020 quando è stato acquisito tramite scambio dal DC United. Da allora, ha collezionato 28 presenze con il Club, di cui sei da titolare, e ha segnato tre gol e quattro assist in 768 minuti di gioco. Ha anche fatto la storia del Club quando lui e suo fratello minore Gonzalo sono diventati la prima coppia di fratelli a segnare nella stessa partita di MLS, facendolo il 24 aprile 2021 in un vittoria contro Phiiladelphia. I fratelli hanno replicato l'impresa il 23 ottobre 2021 quando ciascuno di loro ha segnato in una vittoria contro il Cincinnati. Higuaín ha iniziato la sua carriera professionale nel 2003, nel settore giovanile del River Plate per poi giocare nella squadra senior della massima serie argentina. Il centrocampista è rimasto al River Plate dal 2003 al 2007, ma ha anche giocato per altri diversi club argentini.

Ha anche fatto tappa in Messico e Turchia, giocando per il Beşiktaş JK per una stagione (2007-2008) e per metà stagione nel Club América di Città del Messico. Con il Beşiktaş, ha registrato due gol e due assist in 16 presenze. Con il Club América ha segnato due gol e un assist in 22 presenze.

L'argentino è poi diventato uno dei migliori centrocampisti della MLS in quanto ha indossato per otto stagioni la maglia della Columbus Crew, unendosi alla squadra nel luglio 2012. Higuaín è stato nominato Newcomer of the Year MLS nel 2012, ha guidato la squadra alla finale della MLS Cup nel 2015 ed è diventato solo il 19esimo giocatore nella storia della MLS a registrare almeno 50 goal e 50 assist in MLS. Dopo il suo periodo a Columbus, il centrocampista offensivo si è unito al DC United prima della stagione 2020 come giocatore e allenatore per lo sviluppo dei giocatori, dove ha collezionato 10 presenze, segnando due gol. L'Inter Miami ringrazia Higuaín per il suo enorme contributo al Club dentro e fuori dal campo dal suo arrivo. Il Club gli augura ogni bene per i suoi impegni futuri".