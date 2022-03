Micah Richards si sganascia dalle risate dopo il derby di Manchester: social furibondi

Micah Richards ha risposto alle critiche di chi lo accusava di aver "mancato di rispetto" a Roy Keane dopo la schiacciante sconfitta nel derby del Manchester United domenica.

Keane era letteralmente furioso dopo la pessima prestazione dello United contro il City, nel derby della sconfitta per 4-1 all'Etihad, insistendo che sei giocatori dello United non avrebbero mai più dovuto giocare per il club. L'ex capitano dei Red Devils ha descritto l'esibizione dello United come "uomini contro ragazzi" e Richards è stato visto sorridere prima di scoppiare a ridere quando Keane ha criticato la sua ex squadra.