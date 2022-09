Michael Owen, il fidanzato di sua figlia Gemma torna in campo : c’è la firma con l’Hailsham Town FC

L’inedita coppia è riuscita restare ben salda fino alla fine del programma arrivando al secondo posto. Usciti da Love Island, Luca e Bish sono più felici che mai e hanno già firmato diversi contratti di lavoro televisivi e di moda. Insomma, una coppia energica e attiva in campo lavorativo. Ma per Bish il richiamo del calcio è stato troppo forte e così ha detto sì all’Hailsham Town Fc, squadra dell’East Sussex nel campionato NonLeague. La società ha accolto Bish con un post di benvenuto su Twitter: “Siamo felici di annunciare un nuovo arrivo al The Beaconsfield. In precedenza con il Saltdean United, benvenuto negli #Stringers Luca Bish!”.