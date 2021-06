Milan, Rebic “scioccato” dalla mancata convocazione di Tomori nell’Inghilterra

Ante Rebic scuote la vigilia di Inghilterra-Croazia a Wembley

Il nazionale croato e titolare rossonero Ante Rebic ha confessato di essere rimasto sorpreso dal fatto che il difensore del Chelsea Fikayo Tomori non faccia parte della squadra inglese per Euro 2020. Tomori era finito fra le riserve al Chelsea nella prima metà della scorsa stagione. Poi però è andato in prestito nella finestra di mercato invernale, firmando per il Milan.