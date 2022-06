Milan, ricordi Taye Taiwo? Dopo il Salon Palloilijat finlandese ora è svincolato

In Serie A solo 4 presenze e nemmeno un derby contro l’Inter…

Redazione DDD

di Sergio Pace -

Nell’estate 2011 il terzino nigeriano Taye Taiwo rappresentava un’ottima occasione sul mercato, dal momento che si era liberato a parametro zero dal Marsiglia, con cui aveva disputato buone stagioni. Tra rumors e vari contatti, si accese una sorta di derby di mercato Milan-Inter per avere Taiwo. Alla fine furono i rossoneri, freschi Campioni d’Italia, ad avere la meglio. L’esperienza a Milano del classe ’85, però, non ha lasciato grandi ricordi.

Subito indisponibile, a causa di una squalifica inflitta in Francia, per l’atteso derby di Supercoppa Italiana contro l’Inter a Pechino (si giocò il 6 agosto con vittoria in rimonta del Milan per 2-1 grazie alle reti messe a segno da Zlatan Ibrahimovic e da Kevin-Prince Boateng, di Wesley Sneijder l’iniziale vantaggio interista), Taiwo, tra infortuni, mancate convocazioni e parecchie panchine, ha racimolato appena 4 presenze in Serie A fino a gennaio 2012.

Solo 8 volte in campo in Finlandia

Da lì in poi una girandola di prestiti in giro per l’Europa. Il nazionale nigeriano (5 gol in 54 presenze con le Super Eagles) nel gennaio di quest’anno ha firmato un contratto di sei mesi con il Salon Palloilijat, club militante nella terza divisione del campionato finlandese (Kakkonen-Lokho B). In questo semestre Taiwo ha collezionato solo 8 presenze (6 in campionato e 2 nella Suomen Cup) per un totale di 578 minuti giocati. Con la naturale scadenza del suo contratto, ora il 37enne Taiwo si ritrova svincolato.