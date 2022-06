Milan, scudetto con Allegri giocando solo una partita: Dídac Vilà adesso saluta l’Espanyol

In Italia non ha lasciato nessuna traccia…

Dídac Vilà vanta nel suo personalissimo palmarès anche uno scudetto vinto con il Milan di Massimiliano Allegri nel 2011. Malgrado il successo finale, l’esperienza del classe ’89 in Italia non è stata certamente da ricordare: solo una presenza in Serie A con la maglia rossonera, peraltro all’ultima giornata di quella stagione 2010/2011 contro l’Udinese, con lo scudetto arrivato già matematicamente due settimane prima all’Olimpico contro la Roma (0-0). Pochi mesi dopo Dídac Vilà divenne Campione d’Europa con la Spagna U21 in Danimarca. Il terzino sinistro, risalito in Liga con l’Espanyol nella scorsa stagione, saluta dunque il club della sua vita a 33 anni. Prima di lui a dire addio al club catalano è stato il 40enne portiere, anche lui ex Milan, Diego López.