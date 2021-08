MLS: un forte acquazzone ferma il derby fra New York City e New York RB

La forte pioggia e le numerose pozzanghere createsi in campo hanno fermato l’atteso derby di New York. Per RB e City ci sarà tempo per ritrovarsi

Marco Varini

Ci si attendeva un grande derby alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey, dove era in programma il derby di New York. Di fronte i padroni di casa del New York RB e il New York City. Sfida valida per la giornata numero 28 di MLS, la massima serie statunitense. A rovinare i piani di squadre e tifosi però, ci ha pensato…la pioggia.

Un diluvio abbattutosi sull’impianto ha costretto infatti alla sospensione del match, che verrà recuperato più avanti. La pioggia battente ha infatti segnato anche il terreno di gioco, con numerose pozze createsi in campo, tali da impedire la sicurezza del gioco. Da qui la decisione della squadra arbitrale, dal momento che già durante il riscaldamento dei giocatori il campo era impraticabile.