Modello Tottenham: gli Spurs in tournée a luglio in Corea del Sud a casa di Son

Continua il piano di espansione occidentale della Sud Corea. Quest’estate il Tottenham realizzerà una preseason proprio lì, nella terra di uno dei suoi calciatori migliori: Son Heung-min

Dopo aver vinto 3-2 sul campo del Manchester City, il Tottenham ha fatto un annuncio su come sarà la sua prossima estate. Le parole del club degli Spurs: "Siamo lieti di annunciare che la nostra prima squadra maschile si recherà in Corea del Sud per un tour pre-stagionale questo luglio in preparazione alla stagione 2022/23. Mentre emergiamo dalla pandemia di COVID-19, siamo entusiasti di poter interagire ancora una volta con i nostri fan all'estero e tornare per un tour internazionale per la prima volta dal 2019. Questa sarà la nostra terza visita in Corea del Sud, dopo aver gareggiato con successo nella Peace Cup nel 2005 e aver preso parte a un viaggio promozionale nel 2017. Durante la nostra visita di quest'estate, la squadra di Antonio Conte giocherà due partite di esibizione* nelle Coupang Play Series, organizzate e promosse da Pitch International e Coupang: luoghi, date, avversari e come i tifosi potranno assistere per essere annunciati a tempo debito. Come è tradizione del tour, i nostri giocatori e i talent saranno in giro per le città che visitiamo, incontrando i fan, sostenendo buone cause e immergendosi nella cultura locale".