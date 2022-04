Modric mette in palio la sua maglietta autografata: fan scatenati su Instagram

Il post su Instagram del Pallone d’Oro 2018 con in palio la sua maglia autografata…

Chi non sognerebbe di avere la maglia autografata del proprio beniamino? In questo caso ci ha pensato Luka Modric , centrocampista croato del Real Madrid e Pallone d’Oro 2018 , ad alimentare i sogni di migliaia di fan. Il vice-campione del Mondo ha annunciato la sua iniziativa con un post su Instagram. E’ tutto vero. Il fortunato fan vincerà la maglia autografata di Modric . Ed è lo stesso campione croato a spiegare la procedura per partecipare e “sperare” di vincere l’ambito premio.

Innanzitutto bisogna seguire la pagina InstagramSportening Fotball (azienda croata finanziata dal campione croato, è un social network per gli appassionati di calcio con l’obiettivo di creare una community di tifosi in tutto il mondo) e taggare due amici nei commenti. E per raddoppiare le possibilità di vincita? Basta scaricare l’app di Sportening su Apple o Play Store e scegliere il Real Madrid.Modric ha fatto sapere che il fortunatissimo vincitore sarà annunciato il 12 aprile sulla pagina Instagram di Sportening. E sotto al post del croato è spuntato il like di Francesco Totti.