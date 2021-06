Moglie di un calciatore e modella tv: Daria Savina fa l’Eurobotto sulle tv dell’Est

Le tv ucraine e russe continuano a sfornare fascino e bellezza...

Alexander Denisov, 32enne difensore dei russi del Tambov ed ex giocatore di Dinamo Mosca e Arsenal Tula, lo aveva annunciato che durante Euro 2020 nello studio del programma Big Football sarebbe stato co-conduttore della...sua trasmissione sportiva. Il direttore dei canali TV Football 1/2/3 in onda nel programma Denisov TIME ha chiamato come sua spalla la famosa giornalista e modella ucraina Daria Savina, che è anche moglie del difensore dello Shakhtar Valery Bondar.