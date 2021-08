Moha Ramos, l’ex portiere prodigio amico di CR7 lascia il Real: “Non mi hanno perdonato errori del passato”

Moha Ramos, ex giocatore del Real Madrid Castilla, ha salutato la società merengue con una lettera aperta: rispetto per il club, ma precisa di non essere cresciuto perché alcuni membri della struttura non gli hanno perdonato un errore del passato

Redazione DDD

Moha Ramos non è più un calciatore del Real Madrid. Questo talentuoso e giovane portiere si è distinto soprattutto nelle stagioni 2017-18 e 2018-19, quando è stato ipotizzato che sarebbe stato il più giovane esordiente di tutta la storia merengue. Ora dice addio in pubblico e con un chiaro accenno alla società: "Sono venuto da bambino e ora sono un uomo. Sono grato di essere stato formato e insegnato da persone così professionali. Voglio ringraziare tutti gli allenatori che ho avuto dalla cantera alla prima squadra, fisioterapisti, preparatori fisici e a tutti coloro che sono stati sopra di me in ogni momento", ha scritto.

Ha continuato Moha Ramos: "È arrivato il momento di dire addio a quella che è sempre stata e sarà la mia casa. Sono triste per non poter mostrare dall'interno in quella che è stata la mia casa da quando avevo 14 anni che le persone possono cambiare e maturare a prescindere dal errori che fanno, che possono commettere nel corso della vita. Volevo dimostrare di cosa sono capace, dopo le decisioni di alcuni membri del club ma non è stato possibile. Non è un addio, è un arrivederci. Grazie mille per tutto assolutamente e hala Madrid!". Per Moha Ramos uno come Cristiano Ronaldo è stato uno dei suoi punti di riferimento nella prima squadra del Real Madrid. Dopo essere passato in prestito dall'Unione Reale di Irún, cercherà nuove avventure.