Momento storico per San Marino: prima sfida con una nazionale extra-europea. Il risultato però…

Giornata storica per la Nazionale di calcio di San Marino

L’amichevole giocata ieri pomeriggio tra San Marino e Capo Verde può considerarsi come un evento storico per i biancazzurri. Per la “ Serenissima” , infatti, si tratta della prima partita contro una nazionale extra-europea. Il risultato a fine gara non ha, di certo, sorpreso più di tanto. Due a zero per la selezione africana grazie alle reti del centrocampista dell’ Ostenda , Kenny Rocha Santos , e dell’attaccante del CDC Montalegre, club portoghese della Liga 3, Papalèlè. Poco meglio l’incontro amichevole di tre giorni prima contro la Lituania , con il gol di Filippo Fabbri che ha dimezzato lo svantaggio.

Il 5 settembre scorso ancor più storico il gol dell’attaccante Nicola Nanni, di proprietà del Crotone in prestito in questa stagione alla Lucchese, nella roboante sconfitta per 1-7 contro la Polonia di Lewandowski nel girone di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. San Marino, che in 182 gare ufficiali ha collezionato 175 sconfitte, 6 pareggi e una sola storica vittoria contro il Liechtenstein nel 2004 con 27 reti fatte e ben 770 subite, ha così trascorso una giornata storica, dal momento che da 32 anni (nel 1990 la prima gara ufficiale disputata) non incontrava una selezione extra-europea in gare ufficiali. Alla Pinatar Arena di San Pedro del Pinatar in Spagna i sammarinesi del tecnico Fabrizio Costantini, alla guida della nazionale dal novembre scorso, hanno comunque offerto una buona prestazione contro i Tubarões Azuis (Gli Squali Blu) del 52enne Bubista, reduci dall’eliminazione agli ottavi di finale in Coppa d’Africa.