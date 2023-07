Mondiali femminili, malore per la colombiana Caicedo durante l’allenamento

La diciottenne si è accasciata a terra durante l’allenamento. Un malore improvviso avrebbe fermato la giocatrice che è stata subito soccorsa dallo staff medico della nazionale. L’attaccante delle Cafeteras ha già siglato il suo primo gol nella competizione, nel 2-0 rifilato alla Corea del Sud. In passato Linda ha lottato con un tumore alle ovaie, dal quale ne è uscita vincitrice. Dopo l’accaduto, la calciatrice ha detto di essersi fermata e seduta a terra dopo aver sentito un forte dolore al petto. La stessa ha però riferito come non ci siano state ricadute, tranquillizzando, in parte, tifosi e compagne.