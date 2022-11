Mondiali, la fan zone a Doha fa già discutere: cibo costoso e scadente, 12 £ per una pinta

La fan zone accoglierà fino a 40.000 persone provenienti da tutto il mondo. Sia chiaro, l’area apposita per i tifosi è davvero enorme (con stand gastronomici e varie forme di intrattenimento), ma a far particolarmente discutere sono alcuni “piccoli” dettagli. Ad esempio i tifosi inglesi, tedeschi e gallesi hanno dovuto aspettare più di un’ora in fila per un bicchiere di plastica di birra Budweiser dal costo di quasi 12 sterline. Peraltro nell’unico chiosco di birra inserito nella fan zone.