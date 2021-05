Messico, 20 milioni per Thauvin: “Convinto da Gignac ad accettare il Tigres”

Dopo essere stato seguito a lungo anche in Italia, Florian Thauvin ha trovato l’accordo con il Tigres, club messicano; l’esterno offensivo francese ritroverà il suo connazionale Andre Pierre Gignac a partire dal prossimo 1 luglio.

Quando avrà termine il suo contratto con il Marsiglia, a luglio, niente Italia per Thauvin. Armi e bagagli, si va in Messico. Ne ha parlato l’agente Fifa Alessandro Monfrecola, intermediario attivo in Messico che lavora con il Tigres: “Florian Thauvin è certamente un acquisto importante. Il Tigres cercava un esterno offensivo da circa due anni e il profilo del calciatore francese si adatta particolarmente a quanto richiesto dal club messicano – precisa Monfrecola – vale a dire giocatori da ingaggiare a costo zero, non anziani e a cui può dare anche uno stipendio alto”.