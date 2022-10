Montevideo, il derby in finale: il Pistolero Suarez “In campo come se non ci fosse un domani”

"La affrontiamo come se non ci fosse un domani", ha assicurato Luis Suárez alla domanda sulla partita che la sua squadra giocherà allo stadio Centenario contro il Liverpool Montevideo, uno dei derby della capitale uruguayana.

Mentre il Liverpool dovrà vincere per poter allungare la serie ad altre due partite. Il Pistolero ha detto che vincere all'andata e alzare la coppa significherebbe "chiudere nel migliore dei modi" quello che è stato il suo tempo con la squadra in cui ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2005 e alla quale è tornato nel luglio di quest'anno.

Suárez ha rivissuto le sensazioni rimaste dopo la partita giocata lo scorso fine settimana contro il Danubio allo stadio Gran Parque Central: "La verità è che mi sono divertito e l'ho vissuta come se fosse stata l'ultima al Parco", ha detto l'attaccante, che dovrà giocarci ancora se il Nacional dovesse perdere la prima partita contro il Liverpool. E ha aggiunto: "La mia uscita dal campo è stata incredibile. Nei mesi in cui sono stato qui l'affetto della gente è stato spettacolare. Penso di non potermi lamentare affatto, anzi, Sono troppo grato per il trattamento che hanno avuto nei miei confronti, verso la squadra e verso la mia famiglia".