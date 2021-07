Morì 3 giorni prima del derby di Istanbul: inaugurata la nuova statua di Can Bartu

Molto noto anche ai tifosi di Lazio e Fiorentina, Can Bartu è un mito per il popolo Fenerbahce

Ha giocato anche con la Fiorentina, la Lazio e il Venezia Can Bartu. E' mancato dopo lunga malattia all'età di 83 anni, 3 giorni prima di un derby che, nell'aprile 2019, il suo Fenerbahce pareggiò con i rivali dfi sempre del Galatasaray. Leggendario Can Bartu, è stato nazionale turco sia nel basket che nel calcio.

In questi giorni la statua di Can Bartu, uno dei leggendari atleti del Fenerbahçe, è stata svelata con una cerimonia tenutasi nel Parco Kadıköy Yoğurtçu. Oltre al sindaco Ali Koç, la moglie e la figlia di Bartu, il sindaco di Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı e molti dirigenti del Fenerbahçe hanno partecipato all'evento.

Il presidente del Fenerbahce Ali Koç ha dichiarato: “Abbiamo pensato 'Cosa possiamo fare' per Can Bartu. Ci abbiamo pensato, e abbiamo deciso di fare una statua della nostra leggenda parlando con il nostro consiglio di amministrazione. Faccio appello ai giocatori: il signor Bartu vi ha affidato questa maglia. Ora è il momento di dare a questa maglia il dovuto rispetto. Ecco il mio messaggio per tutti voi".