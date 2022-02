Morire di freddo durante una partita? Per info chiedere a Emiliano Viviano

Avete mai sentito l’espressione: “Morire di freddo?”.

Per info a riguardo chiedere pure a Emiliano Viviano , che ha deciso di proseguire la propria carriera nelle file del Karagümrük , squadra turca dove gioca anche una vecchia conoscenza della nostra Serie A, Fabio Borini . Due sere fa il Karagümrük di Viviano e Borini ha sfidato il Konyaspor nella gara valida per gli Ottavi di Finale della Coppa di Turchia . Serata piuttosto freddina in quel di Istanbul , dove le temperature sono scese repentinamente, vento e pioggia hanno fatto il resto.

Le due squadre si sono date battaglia e, anche dopo il novantesimo, nessuna delle due contendenti è riuscita ad avere la meglio. Il pareggio ha prolungato la partita ai tempi supplementari, una vera e propria sofferenza, specialmente per Emiliano Viviano che al minuto 111 è stato inquadrato impietosamente dalle telecamere, come confermano le foto Sky Sport. Il portiere italiano del Karagümrük trema dal freddo, lo sguardo sofferente è di chi non vede l’ora di correre negli spogliatoi a riscaldarsi. Dopo 120 minuti di agonia il Direttore di gara fischia la fine delle ostilità, per la cronaca la partita finisce con la vittoria del Karagümrük che vince 5-4 contro il Konyaspor.