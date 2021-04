Mosca, il derby del Mortal Kombat: la risposta esatta era Spartak Mosca…

Spartak Mosca-Cska Mosca, derby e rivalità nel campionato russo. Vittoria di misura in un derby molto combattuto per i padroni di casa dello Spartak.

Il Main derby, il derby principale, di Mosca è il nome della sfida cittadina tra Spartak Moska e Cska Mosca. Sia i tifosi dello Spartak che quelli del Cska (spesso si chiamano rispettivamente "Myaso" (carne) e "Koni" (cavalli) si sono "scelti" da tempo e riconosciuti come rivali. Prima del derby di oggi contro il Cska Mosca quarto in classifica, lo Spartak Mosca terzo in graduatoria ha ideao una lotta in stile Mortal Kombat, il noto videogioco di duelli, e l'ha lanciata su Twitter. La sfida ha visto protagonisti da una parte Gladiator, dall'altra My Little Pony. Nel duello i due hanno dato vita ad un bel combattimento senza, però, far vincere nessuno. Il gioco, infatti, è stato messo in pausa e ai tifosi è stato chiesto di dare un loro giudizio su chi avrebbe poi vinto il derby.