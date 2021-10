Mosca, Napoli vedi che Spartak: da 0-2 al pari nei minuti finali del derby

Il 2-2 trovato nel finale dallo Spartak Mosca delude la Dinamo ma interessa indirettamente anche due squadre italiane...

Ancora Gigot è protagonista nel derby di Mosca. Questa volta non per esultanze strane ma perché con la sua rete ha ridato gioia ai suoi tifosi dopo una partita che sembrava già chiusa. Lo Spartak, infatti, all’86' era sotto di due gol in casa sua: la Dinamo aveva aperto le danze nel primo tempo con Ordets e poi nella ripresa con Tyukavin sembrava poter controllare agevolmente. Nei minuti finali, invece, prima Dzhikiya all’87' e poi Gigot proprio nei primi sessanta secondi di recupero hanno riequilibrato un derby già perso.

Lo Spartak resta tre punti indietro ai rivali della Dinamo ma evita l'allungo in classifica. La squadra di Laxalt (out per infortunio), infatti, avrebbe trovato il secondo posto a una lunghezza sola dallo Zenit capolista e prossimo avversario della Juventus. Il settimo posto di Quincy Promes e compagni vale stasera quanto una vittoria. Lo Spartak Mosca, vincitrice al "Maradona" nell'ultimo impegno di Europa League, nel prossimo turno ospiterà il Leicester ma avrà il morale a mille. Pessima notizia per il Napoli di Spalletti.