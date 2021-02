Mourinho non lo “vede”: il figlio di Pochettino lascia gli Spurs e va al Watford

Il 19enne lascia gli Spurs, dove era arrivato ai tempi del padre tecnico, non essendo preso mai in considerazione da Mourinho

È ufficiale: Maurizio Pochettino, figlio di Mauricio, tecnico del PSG sconfitto ieri a Lorient, lascia il Tottenham e va al Watford, in Championship. L’ala destra 2001 ha giocato finora con l’Under 23 del club londinese, ma non ha mai debuttato coi grandi. Pochettino junior è arrivato agli Spurs nel 2017 da Southampton durante la direzione tecnica del padre.

Agli ordini di José Mourinho il giovane nato a Barcellona non era stato mai preso in considerazione per la Premier League. Così ha deciso di tentare la fortuna con gli Hornets, che stanno giocando per la promozione nella massima serie inglese. Il Watford è quarto in classifica, a tre punti dalla seconda, lo Swansea.