Mudryk, un anno un pò così: dal Chelsea al ko Under 21, l’unica è il fast food…

Mudryk del Chelsea si è regalato un menu McDonald's a Bucarest dopo la sconfitta dell'Ucraina Under 21 contro la Spagna negli Europei Under 21.

Mudryk ha avuto un inizio deludente allo Stamford Bridge, non essendo riuscito a segnare un solo gol da quando ha completato il suo trasferimento da 88 milioni di sterline al Chelsea a gennaio. Tuttavia, il 22enne ha impressionato per l'Ucraina agli Europei Under 21, con il suo guizzo contro la Francia che ha portato la sua squadra qualificarsi per 3-1 fino alle semifinali.