Musso attento, al Nizza Walter Benitez non subisce mai gol: e sogna l’Albiceleste…

Il Nizza è l’unica squadra dei maggiori cinque campionati europei a non aver ancora incassato reti in stagione

Dopo quattro gare giocate, l’attuale estremo difensore della squadra di Galtier è sulla bocca di molti per le grandi prestazioni mostrate. Cresciuto in Argentina nelle giovanili del Quilmes, è emigrato in Francia cinque anni fa ed è riuscito a conquistare il posto da titolare della porta nizzarda nel 2017. Una curiosità? A segnargli in pre-season è stato Olivier Giroud, all’Allianz Riviera, nell’amichevole del 31 luglio terminata 1-1, che è stata la “prima” in maglia milanista per il centravanti francese.