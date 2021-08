Nainggolan scatena il derby di Anversa: “Scusa Beerschot, ma vado all’Antwerp”

Nainggolan all'Anversa, il club rivale della società in cui è cresciuto

Proprio così, Radja Nainggolan sta per diventare un nuovo calciatore dell'Anversa: l'ex centrocampista di Cagliari, Roma ed Inter ha raggiunto il Belgio e si è sottoposto alle visite mediche con la sua prossima squadra. Queste le sue parole a Sporza: "E' bello essere tornati qui. Ho scelto l'Antwerp perché il presidente mi ha voluto fortemente. E il progetto è molto interessante. Il passato nelle giovanili dei rivali del Beerschot? Sono cresciuto con loro e sarò sempre grato al club, ma in carriera devi prendere delle decisioni. La mia non è una scelta contro i tifosi del Beerschot, è una scelta per me stesso. Sono stato lontano da casa per 16 anni e adesso sono felice di essere tornato ad Anversa. Ambizioni per il titolo? Come detto qua c'è un bel progetto. Io sono fiducioso". Tra Beerschot e Antwerp c'è una fiera rivalità, sancita dal Grote derby cittadino di Anversa. Il derby di Anversa è il match che determina il Ploeg van 't Stad: giocato principalmente tra Antwerp e Beerschot. Anche il Berchem Sport ha una ricca storia e ha giocato molti derby di Anversa, ma attualmente gioca nelle serie inferiori.