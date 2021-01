Nantes, Domenech all’attacco: “Il mercato invernale è aberrante”

Tre pareggi e una sconfitta. E' questo fin qui il bilancio di Domenech alla guida tecnica del Nantes in Ligue 1. Ma lui se la prende con il cosiddetto mercato di riparazione...

Ha compiuto gli anni, 69, in settimana, ma la circostanza non lo ha addolcito. Forse anche perché è reduce dalla sconfitta subita per 2-0 a Metz e perché nel corso del mese di gennaio il suo Nantes non ha vinto una sola partita. Ma alla vigilia di Nantes-Monaco di domani, Raymond Domenech ha tratto spunto per aprire un nuovo fronte polemico...