La Lega transalpina lancia una nuova piattaforma per trasmettere online le partite a prezzo ridotto, offrendo otto match live ogni weekend e contenuti extra per gli abbonati

Il calcio francese compie un passo storico nel mondo della trasmissione sportiva. Debutta, infatti, Ligue 1+ , la nuova piattaforma ufficiale della Ligue de Football Professionnel (LFP), pensata per rivoluzionare il modo in cui i tifosi seguono il campionato. Con un’offerta digitale moderna, flessibile e accessibile, la LFP punta a conquistare un nuovo pubblico, recuperare valore commerciale e offrire un'esperienza diretta e senza intermediari.

Ligue 1+ trasmetterà in diretta otto partite su nove di ogni turno di Ligue 1, con un abbonamento mensile da 14,99 euro. La nona partita sarà disponibile solo su beIN Sports, che mantiene i diritti esclusivi fino al 2029. Per chi cerca maggiore flessibilità, sarà disponibile anche un abbonamento senza vincolo a 19,99 euro e un’offerta speciale per gli under 26 a 9,99 euro mensili, senza impegno e accessibile da smartphone, tablet e computer.