Nations League, il saluto di “Re” Roger Federer alla sua Svizzera

Doppia euforia in casa Svizzera: in attesa dei Mondiali in Qatar, Roger Federer va visita alla Nazionale, impegnata in Nations League

Marco Alborghetti

C'è tanto entusiasmo nella nazionale Svizzera, non solo per la partecipazione ai prossimi mondiali in Qatar, ma anche per una visita tanto inaspettata quanto gradita.

Nella giornata di lunedì 30 maggio Roger Federer si è recato nel ritiro di Bad Ragaz, complimentandosi con il tecnico Murat Yakin per lo storico traguardo e augurando il meglio alla nazionale elvetica, impegnata come tante altre in Nations League.

Il tennista svizzero ha avuto modo di scambiare due chiacchiere con lo staff che ha immortalato l'evento con una bella foto di gruppo.