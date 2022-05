Nazionale macedone del Nord escluso dal derby di Sarajevo: “Indisciplinato e irrispettoso”

Non accetta la sostituzione: salta derby contro lo Zeljeznica e la finale di coppa di Bosnia. Suo fratello Darko, difensore, aveva giocato contro l'Italia a Palermo nella gara che ha escluso gli azzurri dai Mondiali in Qatar.

La direzione dell'FK Sarajevo ha informato i tifosi e l'opinione pubblica che sono stati avviati procedimenti disciplinari contro Krsto Velkoski per aver violato la disciplina del club. Velkoski, classe 1988, è un calciatore macedone, attaccante del Sarajevo e della nazionale Macedonia del Nord. Il club ha dichiarato che Velkoski era già stato stato ammonito all'inizio di questa stagione a causa dell'indisciplina e del disturbo dell'atmosfera nella squadra, ma che questo non ha avuto alcun effetto: "All'inizio di questa stagione, il calciatore è stato ammonito verbalmente per indisciplina e per aver disturbato l'atmosfera nella squadra, e il club ha deciso di avviare ufficialmente un procedimento contro di lui dopo la partita contro il Borac. Velkoski ha reagito in modo inappropriato e ha espresso mancanza di rispetto nei confronti dell'allenatore e dei compagni di squadra all'intervallo della partita a Banja Luka, dopo aver appreso che l'allenatore aveva deciso di fare un cambio e lasciarlo negli spogliatoi", si legge sul sito dell'FK Sarajevo.