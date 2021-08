Nazionale ucraina, l’addio di Sheva: “Grazie, tutti insieme siamo stati competitivi”

Ringraziamenti e orgoglio nelle parole d'addio di Andriy Shevchenko alla Nazionale ucraina, nell'ultimo giorno del suo contratto da Ct.

Ancora Sheva: "Sono grato al presidente e al comitato esecutivo della Federazione del mio Paese per l'opportunità datami di lavorare con la Nazionale dell'Ucraina, così come sono grato a ogni giocatore e a ogni collaboratore che mi ha aiutato. Ringrazio i tifosi per il loro supporto e anche per le critiche costruttive. Insieme, siamo riusciti a dimostrare che il nostro calcio può essere competitivo, produttivo ed eccitante".