Neve a Istanbul: per il derby il Galatasaray corre ai ripari con il super riscaldamento

Non è un derby fra prime della classe, ma il Galatasaray ci tiene a far bene contro il Besiktas

Sebbene la nevicata dovrebbe lasciare il Paese nel corso della giornata di lunedì, la dirigenza giallorossa ha preso precauzioni contro un possibile accumulo di neve e il deterioramento del manto erboso per il derby Galatasaray-Besiktas di lunedì sera.

Secondo le notizie di Fanatik, gli ufficiali del Galatasaray, che in primo luogo hanno messo il terreno sotto protezione, rafforzeranno l'erba con i riscaldatori e assicureranno che il campo sia pronto per il derby. Le misure prese in occasione della forte nevicata di gennaio fecero sì ad esempio che la partita Galatasaray-Trabzonspor di quel periodo si giocasse senza problemi al Nef Stadium.