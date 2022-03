New York, record per 14enne: è il più giovane della storia a diventare “pro”

Compleanno perfetto per Maximo Carrizo, classe 2008 che firma il suo primo contratto da "pro" con il New York City a soli 14 anni

Davvero un compleanno indimenticabile per Maximo Carrizo . Il centrocampista classe 2008 cresciuto nel vivavio dei New York City, infatti, dopo aver festeggiato il suo 14esimo compleanno, ha firmato il suo primo contratto, diventando così il giocatore più giovane nella storia della MLS a diventare "pro".

In un'intervista riportata dal sito ufficiale del club americano, il ragazzo dichiara: "So di essere giovane e di avere molto in cui migliorare, ma sono pronto ad accettare la sfida e lavorerò duramente ogni giorno per dimostrare il mio valore".