Neymar, Verratti e Mbappé, venerdì festa mondana, poi sconfitta a Rennes: scalpore fra i tifosi Psg

I calciatori del Psg, insieme a Lewis Hamilton, hanno partecipato venerdì sera alla festa di compleanno della modella francese Cindy Bruna, che ha organizzato un evento esclusivo a Parigi

Uno dei momenti clou del weekend è stata la partita del Paris Saint-Germain contro il Rennes in Ligue 1, conclusasi con una sconfitta per 2-0 per la squadra di Mauricio Pochettino. E nonostante il club di Lionel Messi sia ancora in testa al torneo locale, la sconfitta, come sempre, non è stata positiva per la squadra. D'altra parte, tre delle figure che hanno partecipato all'incontro, Neymar, Kylian Mbappé e Marco Verratti , sono stati visti venerdì sera all'esclusiva festa di compleanno della modella francese Cindy Bruna, dove hanno conosciuto anche il pilota di Formula 1, Lewis Hamilton.