Niente Besiktas, sgarbo da derby scongiurato: Falcao continuerà con il Galatasaray

Dopo il botta e risposta tra società e giocatore, il romanzo sembra essere giunto al capolinea e il colombiano resterà al Galatasaray per almeno altri sei mesi.

Tempo fa il presidente del club, Burak Elmas, aveva dichiarato: “Ho parlato con Falcao e non ci è possibile pagare il suo ingaggio con la nuova struttura finanziaria del club. Gli ho chiesto di trovare un club e spero che lo faccia presto". Si era parlato a quel punto anche di un passaggio ai rivali cittadini del Besiktas. Tuttavia, ora, secondo BolaVip e Fútbol Red, l'attaccante non lascerà il club di Istanbul e cercherà di trovare un posto in squadra. Sembra che Radamel Falcao, che ha ricevuto offerte dalle squadre di MLS, Messico e Argentina, non abbia trovato quel che cercava in quelle proposte, dal punto di vista economico. Persevererà nella sua decisione perché la sua famiglia vuole restare ad Istanbul e le sue figlie iniziano gli studi ad agosto.