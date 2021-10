Niente derby per Paolo Montero: il San Lorenzo lo esonera prima della grande sfida

La dirigenza del San Lorenzo prima conferma Montero per il derby e poi...

Sembrava che la panchina di Paolo Montero fosse salva...L'ex difensore della Juventus, a questo punto ex allenatore del San Lorenzo, è stato invece infatti l'esonerato dopo i recenti risultati negativi (tre sconfitte consecutive, l'ultima in casa contro il Lanus). La dirigenza sembrava convinta a dargli un'ultima chance in uno dei tanti derby di Buenos Aires, quello contro l'Huracan, in programma domenica. Al suo posto ora potrebbe arrivare uno tra Hernan Crespo e Gabriel Heinze.