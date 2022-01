Niente screenshot e tecnologia digitale: a Odessa per presentare il nuovo acquisto basta Paint

E da rossonero diventò facilmente nerazzurro...

Nel recente passato, il 29enne difensore era libero da vincoli contrattuali, ma nel febbraio 2020 si è unito ai polacchi dell'Arka Gdynia firmando un contratto valido fino all'estate, con un'opzione per prolungare di un altro anno, tuttavia questa possibilità non è stata esercitata dal club. Il 31 luglio 2020 è stato ingaggio dal Kalmar, squadra militante in Allsvenskan, per rinforzare un comparto difensivo che aveva appena perso l'infortunato Henrik Löfkvist fino al termine della stagione. E adesso Odessa...