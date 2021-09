Nizza a porte chiuse nel derby contro il Monaco: ma caroselli e inni a tutto volume prima della sfida!

Anche domenica a porte chiuse, il derby tra Nizza e Monaco farà comunque rumore. La curva del Nizza chiede un raduno davanti all'Allianz Riviera alle 11 prima della partita: tifosi presenti anche all'allenamento del venerdì

Prima di giocare il derby con il Monaco in silenzio e a porte chiuse per i fatti della sfida con il Marsiglia di agosto, un centinaio di sostenitori nizzardi sono andati a sostenere la squadra questo venerdì mattina in allenamento. "Dobbiamo mostrare loro che siamo qui", sibila Benjamin, uno dei capi-ultrà. "È straziante non poter essere in tribuna per il derby, quindi veniamo a sostenerli prima”. Nizza riceve il Monaco a porte chiuse domenica all'Allianz Riviera: una delle tre partite da giocare senza pubblico dopo gli incidenti contro l'OM.

Ma sui propri social, la curva nizzarda Populaire Sud ha pubblicato questa settimana un comunicato stampa in cui si chiedeva un raduno davanti all'Allianz Riviera a partire dalle 11 per accogliere il bus rossonero prima della partita. "Un momento di comunione e di festa" si augura la curva ultrà che avverte nel suo comunicato che "nessun eccesso sarà tollerato". “Certo che ci saremo!” conferma Alain, abbonato da tanti anni. "La squadra ci rende felici in questa stagione quindi dobbiamo sostenerli, anche se siamo disgustati di non vedere la partita". "Un derby non si gioca, si vince", aggiunge Virginie, che domenica 19 settembre sarà al centro di allenamento. Saremo dietro al bus in macchina, con le bandiere e con l'inno Nissa la Bella tutta in autoradio!".