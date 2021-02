Noi perdiamo e tu fai gli auguri di compleanno: tifosi Liverpool contro Wijnaldum

Gini Wijnaldum è in genere un giocatore molto popolare tra i fan del Liverpool, ma non in questo momento.

Redazione DDD

Alcuni tifosi del Liverpool sono sconvolti da ciò che il nazionale olandese Georgino Wijnaldum ha scritto su Twitter poco dopo la sconfitta per 3-1 in casa di Leicester City sabato. Il risultato alla fine ha visto il Liverpool scivolare di 13 punti dietro il Manchester City in cima alla classifica della Premier League e Jurgen Klopp ha ammesso dopo la partita che ora è impossibile per i Reds mantenere il titolo.

Invece di mostrarsi addolorato per la sconfitta, Wijnaldum ha inviato un messaggio di buon compleanno al connazionale Kevin Strootman. E alcuni sostenitori del Liverpool credono che avrebbe dovuto inviargli un messaggio privato piuttosto che uno pubblico subito dopo un altro risultato scarso da parte dei Reds. Strootman, che oggi gioca nel Genoa, e Wijnaldum sono stati compagni di squadra nel PSV Eindhoven tra il 2011 e il 2013. Anche Mark Van Bommel aveva apprezzato il posto di Georgino, ma non i tifosi Reds...