Non allenava da più di tre anni: Mark Hughes guiderà il Bradford in League Two

L’ultima esperienza in panchina nel dicembre 2018 al Southampton. Dopo più di tre anni di assenza, il tecnico gallese ex Manchester City e Fulham riparte dal Bradford in League Two…

Redazione DDD

di Sergio Pace -

Mark Hughes torna in panchina. Il 58enne tecnico gallese, con un passato glorioso da giocatore nel Manchester United, ha firmato un contratto fino a giugno 2024 con il Bradford. L’ex guida del Manchester City, Fulham e Stoke City tra le altre, riparte dunque dalla League Two (quarta serie calcistica inglese). Hughes sarà chiamato a risollevare le sorti dei Bantams, reduci da tre sconfitte consecutive in campionato con 40 punti ottenuti in 33 gare.

Una stagione anonima per il Bradford, ormai fuori da giochi per i playoff e con un discreto margine sulla zona calda. Dopo più di tre anni dall’ultima esperienza in panchina al Southampton, Hughes ha sposato il progetto Bradford. Sabato i Bantams ospiteranno al Valley Parade il Mansfield Town. Intanto nel West Yorkshire è già iniziata l’era Hughes.