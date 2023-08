“Non ho finito!”: Mauro Zarate riparte dall’Uruguay.

Il globe-trotter per eccellenza. Arrivato in Italia nel 2008, ha fatto le fortune della Lazio di Delio Rossi e di Reja, prima dell’esperienza all’Inter, non esattamente felice con la precedente. Poi, un oceano di esperienze.

Le mille vite di Zarate non sono riassumibili in un solo articolo. L’Inghilterra con il QPR è il West Ham, l’Argentina, il Brasile, addirittura una parentesi in Arabian Gulf League con la maglia dell’’Al-Nasr. Il classe ‘87 Mauro Zarate vuole aprire un altro capitolo della sua vita. Dopo aver lasciato la sua terra natia, l’Argentina, dove era tornato con la maglia del Platense, e dopo una scarna militanza in serie B con il Cosenza, Zarate ha trovato l’accordo con il Danubio, club uruguaiano di Montevideo. Una trattativa lunga, dove il club ha messo in luce anche i propri timori per i tanti infortuni che hanno costellato la carriera dell’attaccante.